Martedì 15 Ottobre 2019, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 13:58

Da Napoli ad Alicante: da aprile sarà possibile volare nella città spagnola senza scali grazie alla nuova rotta proposta da Volotea che da maggio aprirà anche una nuova sede a Napoli. L'aanuncio nel corso di una conferenza stampa alla quale con Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore della compagnia aerea, hanno partecipato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di Gesac, la società che gestisce l'aeroporto, Corrado Matera, assessore regionale allo sviluppo e promozione del t urismo e Mario Calabrese, assessore del Comune di Napoli delegato alle infrastrutture e ai trasporti.Napoli sarà la sesta base italiana di Volotea e la società prevede di creare sessanta nuovi posti di lavoro. I colloqui per le assunzioni cominceranno a novebre. A Capodichino ci saranno 2 aeromobili Airbus A319 e grazie all’apertura della nuova base, Muñoz ha potuto annunciare una nuova rotta esclusiva per Alicante (si parte da aprile) raggiungendo, così un totale di 22 destinazioni."A novembre il nostro aeroporto festeggerà i 10 milioni di passeggeri", ha annunciato Barbieri. E anche Munoz ha illustrato numeri da record: sono 2.500.000 i passeggeri trasportati a livello locale. Da gennaio a settembre 2019, la low cost ha operato a Napoli ben 5.300 voli.“Siamo molto orgogliosi di aprire la nostra nuova base a Napoli, una città che ci ha accompagnato nel nostro percorso di crescita, riservandoci un’accoglienza davvero calorosa – ha spiegato Muñoz-. Allocheremo presso lo scalo 2 aeromobili A319, configurati con 156 posti. I 2 aeromobili garantiranno una migliore connettività, grazie a collegamenti con orari ancora più comodi, per volare verso 22 destinazioni in Italia e all’estero. Inoltre, presso lo scalo, concretizzeremo numerose posizioni lavorative. Crediamo fermamente nelle potenzialità del territorio e nella partnership di successo instaurata con l’Aeroporto di Napoli".