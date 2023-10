Volotea, due nuove rotte da Napoli: salgono a 24 i collegamenti diretti

Volotea ha annunciato due novità internazionali che andranno ad arricchire dalla primavera la sua offerta da Napoli Capodichino: dal 21 marzo 2024 sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica).

Salgono così a 24 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte nazionali e 16 internazionali.

A partire dal 20 dicembre 2023, decollerà da Capodichino il nuovo volo alla volta di Bordeaux per il periodo natalizio (proseguire poi nella stagione estiva con 2 frequenze settimanali).

«La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia » ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

«Volotea si conferma un partner dinamico e attento alle richieste del mercato. Ha inaugurato la base a Napoli nel luglio 2020, in un periodo ancora critico per il trasporto aereo, arricchendo progressivamente l’offerta voli, sia con destinazioni balneari come la Grecia, che con mete a forte potenziale di crescita in Spagna, Francia e Danimarca. Contribuisce in maniera determinante allo sviluppo del traffico incoming e outgoing su tre diversi segmenti: short break in Europa, collegamenti domestici e mare estate» ha commentato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC.