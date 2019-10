Sabato 5 Ottobre 2019, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzino di 17 anni, residente a Miano, incensurato, è stato accoltellato questa sera in via Scarlatti al Vomero. Ferito a una spalla, è stato trasportato al Cardarelli. Le sue condizioni non sono gravi. Indagano i carabinieri.