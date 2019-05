Martedì 21 Maggio 2019, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco sono intervenuti poco fa nell’area pedonale di via Scarlatti e hanno provveduto a transennare l’area a ridosso dell’incrocio con via Merliani, per il rischio di caduta calcinacci e rami da un albero di alto fusto. Interdetto l’accesso a due negozi.L’intervento dei pompieri si è reso necessario anche per garantire la sicurezza e l’incolumità di centinaia di studenti delle scuole del quartiere, impegnate a sfilare per la 25esima Marcia della Pace organizzata dal Consiglio junior della Quinta Municipalità e dall’Unicef. Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale della sezione Morghen.