Vomero, alto impatto della polizia: identificate 394 persone

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero. Nel corso dell’attività sono state identificate 394 persone, di cui 44 con precedenti di polizia, controllati 103 veicoli e contestate 8 violazioni del codice della strada per mancanza di revisione periodica, mancata copertura assicurativa, incauto affidamento di veicolo e per violazione della segnaletica stradale; sono state, altresì, controllate 25 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Inoltre, sono state sanzionate tre persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovate in possesso di hashish e marijuana. Infine, gli operatori hanno denunciato un uomo per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità poiché inottemperante all’obbligo di dimora nel Comune di Ischia cui è sottoposto.