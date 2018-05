Martedì 8 Maggio 2018, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 16:31

Traffico in tilt, viabilità bloccata e ore di attesa per gli automobilisti del quartiere Vomero e, in particolare, dell'Arenella. Da questa mattina, l'intera zona ospedaliera è completamente congestionata da lunghe file di auto che procedono quasi a passo d'uomo, rendendo la circolazione impraticabile e causando gravi disagi ai mezzi pubblici e le ambulanze del 118.Causa del blocco registrato dalle 7 di oggi è la chiusura dello sbocco di via Pigna, dove stanotte sono precipitati alcuni frammenti di calcestruzzo dalle strutture in cemento dei ponti della tangenziale. Il distacco dei pezzi dal pilone della bretella che collega con Pianura e Soccavo, non ha provocato ferimenti, sebbene un frammento sia caduto su un'automobile in corsa. L'incidente ha necessitato delle operazioni di messa in sicurezza, che sono ancora in corso nonostante siano cominciate questa notte, coadiuvate dai sopralluoghi dei Vigili del Fuoco. Ovviamente lo sbocco è chiuso e non può essere al momento utilizzato dai veicoli.Oltre alla chiusura dello svincolo su via Pigna, a congestionare ulteriormente la viabilità sono stati altri due fattori, ovvero la pioggia che seppur lieve ha comportato un maggior impiego dell'auto anche per brevi tratte e la giornata di visite ambulatoriali del Policlinico federciano che, concentra, il martedì un gran numero di persone nella già trafficata zona ospedaliera.Per disciplinare la situazione d'emergenza e, in qualche modo, decongestionare la zona sono stati schierati molti agenti dell'Unità Operativa Vomero Arenella della polizia Municipale comanata da Gaetano Frattini. Le pattuglie hanno presidiato in particolare le strade fondamentali per il raggiungimento dei vari noscomi in zona, quindi: via Domenico Fontana, via Pietro Castellino, l'area dell'ospedale Cardarelli e infine due pattuglie di agenti sono stati posizionati su via Pigna per coordinare gli automobilisti in vista della chiusura dello svincolo.