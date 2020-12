Vomero, nuovi alberi per il quartiere: l'iniziativa delle associazioni civiche

Buone notizie sul fronte del verde pubblico. Questa mattina a piazza Fuga, una delle piazze più importanti del quartiere Vomero, gli alberi stroncati dal maltempo e dall'incuria sono stati finalmente sostituiti da altri alberi donati da un gruppo di associazioni civiche cittadine. Alla cerimonia, a cui ha presenziato il presidente della Municipalità Vomero-Arenella Paolo De Luca, hanno partecipato i rappresentanti del comitato Gazebo Verde, del comitato Civico Vomero, del comitato Vivibilità Cittadina, dell'associazione AcmèNapoli e dell'associazione Mediterraneo.

Una mobilitazione senza precedenti - almeno sul delicato fronte del verde pubblico - quella dei comitati e delle associazioni civiche che più volte negli scorsi mesi avevano fatto sentire la loro voce contro il degrado e l'abbandono degli alberi non solo nel quartiere Vomero, ma in tutte le zone della città.

Due gli alberi piantumati - della specie Prunus Pissardi Nigra - che saranno curati dagli stessi commercianti della piazza. Un bel gesto di solidarietà che mette finalmente da parte le polemiche e da spazio ad una nuova stagione di collaborazione tra i cittadini, il mondo dell'associazionismo e la politica locale.

«Oggi in piazza Fuga - ha commentato Mario Fontana del Comitato Civico Vomero - un gruppo di cittadini innamorati della propria città, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e della nostra Parrocchia, hanno ripiantato due alberi nelle fossette dove ormai da lungo tempo erano stati tagliati due platani. Il gesto simbolico vuole dimostrare che si può cambiare, che si può lavorare insieme per migliorare l'ambiente in cui viviamo. La nostra speranza è che da questa piccola iniziativa possa prendere spunto il cambiamento dal basso della nostra città».

Ai due alberi piantumati a piazza Fuga si sono aggiunti gli alberi riposizionati nella vicina via Cortese. Un totale di quattro alberi che, è la speranza di molti, faranno da apripista per altre iniziative volte a migliorare il complesso "rapporto" tra la città e il verde. «In verità - ha rivelato il presidente della V Municipalità Paolo De Luca - le richieste di collaborazione dei cittadini sono tantissime. Molti vogliono fare la loro parte per il Vomero e per tutte le aree della città attualmente in sofferenza, e questa è una cosa bellissima. Noi come Municipalità abbiamo lavorato all'aspetto burocratico e abbiamo realizzato alcuni sopralluoghi con i rappresentanti delle associazioni e dei comitati protagonisti di questa bella iniziativa. A chiunque voglia mettere a disposizione il suo tempo il territorio - continua De Luca - dando una fondamentale mano alle istituzioni non possiamo fare altro che dare tutto il nostro convinto sostegno».

Proprio il parlamentino di via Morghen ha lanciato una nuova iniziativa in favore del verde sul territorio, n tema tra i più complessi da affrontare per le Municipalità "abbandonate" al loro destino a causa delle scarse - zero in molti casi - risorse messe a disposizioni dall'amministrazione centrale. E' di poche ore fa la pubblicazione di un bando per la ricerca di sponsor disponibili a finanziare interventi di manutenzione delle essenze arboree a basso fusto sul territorio della Municipalità 5.

«Lavoriamo su questo progetto da un po' di tempo - ha continuato ancora il numero uno del quinto Parlamentino Paolo De Luca - e finalmente lo abbiamo portato a termine. Con questo bando dotiamo la nostra Municipalità di uno strumento importante che ci consentirà, mi auguro molto presto, di avviare i primi interventi di potatura del basso fusto municipale. ll nostro - precisa - è un progetto che ha una doppia finalità. In primis dare una risposta ad un bisogno di manutenzione essenziale, e poi far arrivare al centro dell'amministrazione il grido di dolore del nostro territorio. Senza risorse, senza personale, senza programmazione, le Municipalità possono poco o nulla e non sempre l'inventiva può bastare».

Intervenire sul verde pubblico è fondamentale non solo dal punto di vista meramente estetico, ma - soprattutto - per ragioni di sicurezza urbana. Questa è anche la posizione del comitato Vivibilità Cittadina presieduto da Gennaro Esposito che incalza: «Lo stato del verde a Napoli impone un maggiore impegno da parte dell'amministrazione comunale nella cura delle alberature, dei parchi, dei giardini e delle aiuole. Estirpare i ceppi e piantare altri alberi dovrebbe essere ordinaria amministrazione ed è all'assolvimento di questo compito che richiamiamo Giunta e Sindaco di Napoli».

Al termine della piantumazione si è tenuta prima la benedizione dei nuovi alberi officiata da Padre Massimo Ghezzi della parrocchia di San Gennaro al Vomero, e successivamente un brindisi beneaugurante - rispettando rigidamente i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale - dei protagonisti della nuova iniziativa eco-friendly.

«Il brindisi verde che si è celebrato stamani in piazza Fuga - ha dichiarato Maria Teresa Ercolanese, battagliera presidente del comitato Gazebo Verde - è una occasione di riscatto del verde perduto. Ma sarà solo l'inizio di un percorso più ambizioso che mira a piantare nuovi alberi in città mediante una operazione di crowdfunding che coinvolga cittadini ed associazioni, in attesa degli alberi promessi dall'amministrazione comunale».

