Vomero, bambini costretti a mendicare sotto al sole cocente

Via Scarlatti è la principale via dello shopping del quartiere Vomero. Ogni giorno migliaia di persone provenienti da ogni quartiere della città si riversano nella via dello struscio vomerese per fare acquisti, incontrare amici e parenti o, più semplicemente, per fare una passeggiata. Ieri pomeriggio - ma si tratta di una triste tradizione ormai consolidata - la strada intitolata al grande musicista siciliano è stata presa d'assalto da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati