«Vomero, cani si azzannano in piazza: ed entrano nelle case: aiutateci»

«Qui i cani azzannano altri animali, terrorizzano genitori con bambini, paralizzano il traffico. Corrono liberi, urtano anziani traballanti, gironzolano senza guinzaglio, di giorno e di notte, nei giardini di piazza Quattro Giornate al Vomero». Venti famiglie, che abitano in via Magnagni, assieme al presidente dell'associazione Acmè Napoli, l'avvocatessa Annapaola Orsini, segnalano che la zona è «oramai infrequentabile». Lanciano un Sos alla V Municipalità, dopo l'esposto già presentato alla polizia municipale e all'Azienda sanitaria locale.

Qualche giorno fa l'ultimo sollecito, che poi è l'ennesima raccolta di foto e video girata anche al Mattino.it. «Senza parlare degli odori nauseabondi dovuti alle deiezioni. In più, i cani salgono fino agli ultimi piani dei palazzi e entrano anche nelle case. Ma non c'è alcun tipo di intervento da parte delle istituzioni». Orsini chiede immediati controlli e provvedimenti, ovviamente nei confronti dei padroncini indisciplinati: indispensabile una sorveglianza nell'area così centrale ma diventata terra di nessuno. «Ora basta, evitiamo che si ripeta quel che è successo a una mamma campana, operata ieri al Cardarelli, che ha quasi perso un braccio per proteggere la figlia, aggredita da un pitbull».