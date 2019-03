Dal Vomero a Capodimonte, catturato il rapinatore delle farmacie

Venerdì 1 Marzo 2019, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2019 10:15

Aveva messo a segno due scippi e una rapina da 4.500 euro, l'uomo intercettato e bloccato dai carabinieri alla fine di intense attività investigative. Luca Rispetto, 46enne originario di Marano già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi sottoposto a fermo dai militari del nucleo operativo della stazione Napoli Vomero che hanno seguito le tracce di una vettura sospetta e bloccato il malvivente dopo un inseguimento.L'automobile intercettata dai carabinieri è stata individuata verosimilmente come quella utilizzata per il compimento dei reati, poi rivelatasi di provenienza furtiva. La prolungata attività di osservazione del veicolo utilizzato dal 46enne e trovato parcheggiato in posizione defilata a Marano, ha permesso ai militari di incastrare il colpevole. I carabinieri hanno sorpreso l'uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.A seguito di una perquisizione domiciliare è stato rinvenuto l’abbigliamento e le scarpe compatibili con quelli usati nel corso della rapina a una parafarmacia nonché una pistola a tamburo a salve privata del prescritto tappo rosso. Il 46enne è stato identificato quale autore di due furti e una rapina.L’8 febbraio, nei pressi della fermata Colli Aminei, l'uomo aveva messo a segno lo scippo della borsa a una passante 50enne ed un secondo scippo l’aveva fatto ai danni di una 33enne a Capodimonte, il 19 febbraio. La rapina ai danni di una parafarmacia del Vomero, depredata di 4.500 euro dalla cassa, era avvenuta il 18 febbraio. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere del 46enne.