Vomero, denunciati due topi d'auto fermati con cacciavite, torcia e centralina

Stanotte gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Morghen all’angolo con via Bonito hanno notato due uomini a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno tentanto di eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e controllati rinvenendo all’interno del veicolo una centralina di auto, un cacciavite, una torcia e due paia di guanti di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. I due, napoletani di 22 e 24 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.