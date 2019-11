Napoli, Vomero al setaccio coi cani antidroga: 445 identificate persone e sanzioni

Negli ultimi quattro giorni gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Sardegna, Piemonte, Lombardia e Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, viale Michelangelo, via Cilea, l’area pedonale di via Luca Giordano e piazza Leonardo. In particolare, con il contributo delle unità cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale, sono stati effettuati numerosi controlli a gruppi di giovani, sia nella zona di largo San Martino che nei pressi delle fermate della Linea 1 della metropolitana, per prevenire episodi delittuosi.



Nel corso dell'attività sono state identificate 445 persone di cui 74 con precedenti di polizia; sono stati controllati 180 veicoli di cui 37 motoveicoli. Sono state contestate 6 violazioni al Codice della Strada, di cui due per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e pertanto sottoposti a sequestro amministrativo, una per mancanza della prescritta revisione periodica ed infine è stato sottoposto a fermo amministrativo un motociclo poiché il conducente era privo di patente. Inoltre, sono state controllate 5 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 4 sottoposte all'affidamento in prova. Sono stati infine effettuati accertamenti amministrativi presso due esercizi pubblici ed identificati gli avventori.