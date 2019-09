Napoli, due arresti al Vomero per evasione dagli arresti domiciliari

Venerdì 6 Settembre 2019, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 10:21

Nel corso di controlli straordinari rientranti nel «Piano Napoli», i carabinieri, al Vomero, hanno arrestato per evasione Luigi Esempio, 53enne del posto e già noto alle forze dell'ordine. Nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, Esempio è stato sorpreso in strada in aperta violazione del divieto imposto dal Tribunale. Stessa sorte per Salvatore Esposito, 49enne del Vomero anch'egli arrestato per aver lasciato la propria dimora mentre era ai domiciliari.Arrestato per spaccio di stupefacenti Francesco Festante, un 26enne di Miano. Festante era all'ingresso del Bosco Di Capodimonte. Aveva appena ceduto una bustina di marijuana ad un «cliente», ricevendo in cambio 10 euro. Bloccato e perquisito, i militari gli hanno trovato addosso altre 6 dosi di marijuana per complessivi 10 grammi. Tutti gli arrestati attendono di essere giudicati con rito direttissimo. Sono stati, inoltre, segnalati alla Prefettura 5 assuntori di stupefacenti ai quali sono stati sequestrati 3 grammi di hashish, 3 di marijuana e 1 di cocaina. Nell'ambito dello stesso servizio coordinato sono stati controllati 28 veicoli e identificate 62 persone: 4 le sanzioni amministrative notificate.