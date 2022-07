Vomero, fidanziatini rapinati: bloccati in tre dopo inseguimento, uno è minorenne

Armi in pugno, rapinano due fidanzatini in via Solimena a Napoli e poi fuggono in tre sullo scooter. Ma vengono inseguiti dai carabinieri che arrestano due 20enni e denunciano un minore, un ragazzino di 17 anni. Bloccati in via Salvator Rosa da una pattuglia in abiti civili che recupera un coltello, dagli accertamenti si scopre che anche la moto è rubata.

Della refurtiva e dell’arma nessuna traccia. Ora in carcere, i due dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, rapina consumata e tentata.