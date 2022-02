Vomero, furto da 760 euro in un negozio di abbigliamento: denunciato 24enne

Ieri sera gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Scarlatti presso un negozio di abbigliamento per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinanti da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una persona che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio facendo scattare l’allarme sonoro. Gli operatori hanno identificato il giovane per un 24enne napoletano con precedenti di polizia ed hanno rinvenuto, in alcune buste, numerosi capi di abbigliamento, alcuni dei quali privi delle placche anti-taccheggio, per un valore di circa 760 euro e lo hanno denunciato per furto aggravato.