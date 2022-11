Vomero, tenta furto in un negozio: fermata 43enne

Tentato furto a via Scarlatti. Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un negozio dove una donna era stata bloccata all’uscita del negozio da un’addetta alla vigilanza con un maglione, un portafogli e diverse cinture che aveva nascosto sotto il cappotto e non aveva pagato.

Una 43enne georgiana è stata denunciata per furto aggravato mentre la merce, del valore di circa 115 euro, è stata restituita.