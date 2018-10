CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Ottobre 2018, 22:59

L’offensiva è stata lanciata quasi in sordina. Zitti zitti, in punta di piedi, i cinesi stanno conquistando il Vomero. Commercialmente parlando, il 2018 è veramente stato l’anno del Dragone: nella sola zona collinare si contano oggi almeno 25 negozi di grande superficie. Un boom che nasconde una precisa strategia di grandi investimenti.GLI INVESTIMENTISia chiaro: in un’economia sana, non inquinata e liberamente concorrenziale, nulla di male c’è nel guadagnare fette di mercato. Eppure un dubbio resta: com’è possibile che vengano movimentati capitali anche ingenti (per farsi un’idea basta dare un’occhiata ai costi di un affitto mensile per locali commerciali al Vomero) senza destare un sospetto? Il mondo imprenditoriale cinese è in espansione, e si vede. La vera notizia - oggi - è che dopo essersi impiantati stabilmente in aree a vocazione industriale della città come quella compresa tra Poggioreale e Gianturco, quell’impero economico inizia a divorarsi fette importanti di Arenella e Vomero, che con Chiaia restano le «locomotive» commerciali di Napoli. Sabato scorso a due passi da piazza Muzii è stato inaugurato l’ultimo megastore; centinaia e centinaia di metri quadri fino a prima dell’estate occupati da una nota catena di supermercati nazionale. Viene da chiedersi, allora, come mai una vera e propria holding della grande distribuzione debba capitolare e, al suo posto, arrivi un’anonima società orientale. I negozi cinesi al Vomero-Arenella sono tanti, come documentano anche le immagini che vedete in pagina. La fioritura di magazzini che trasformano anche la zona collinare in una succursale della Chinatown di Gianturco è tale da determinare persino una concorrenza «interna». È cosa nota che l’apertura di un fornitissimo punto vendita nella centralissima via Bernini - a soli pochi passi da piazza Vanvitelli - ha finito per determinare la chiusura di un altro ipermercato, ovviamente cinese, in via Kerbaker. Insomma, à la guerre comme à la guerre.LA RISTORAZIONEInutile dire, poi, che l’espansione che sa di invasione del mercato cinese a Napoli non risparmia nemmeno il settore della ristorazione. La nouvelle vague del gusto dettata dal «fenomeno sushi» ha imposto ai vecchi ristoranti che servivano anatre laccate a buon mercato e riso alla cantonese hanno dovuto riciclarsi. L’effetto è che, dietro le insegne di locali che dovrebbero servire piatti della cucina nipponica alla fine ci sono sempre loro: i cinesi. E anche da questo punto di vista al Vomero è tutto uno spuntare di locali.