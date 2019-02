Domenica 10 Febbraio 2019, 12:27

Un 17enne è stato denunciato in stato di libertà a Napoli in seguito al ferimento in una lite di un ragazzo di 18enne, M.C., avvenuta per motivi passionali. Il 18enne è giunto ieri sera nell'ospedale Cardarelli e i sanitari gli hanno riscontrato una ferita lacero contusa alla gamba destra causata da un corpo contundente. Il giovane ha riferito che mentre si trovava in piazza Fuga, nel quartiere Vomero, è stato avvicinato da un ragazzo di sua conoscenza che lo ha ferito nel corso di una discussione. M.C. ha detto che aveva già litigato con il minorenne tre giorni per lo stesso motivo sentimentale. La polizia si è messa sulle tracce del minorenne ma, nel frattempo, quest'ultimo si è presentato in Questura accompagnato dai genitori e assumendosi le sue responsabilità.