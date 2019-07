Artigiano del Vomero fa arrestare estorsori, il silenzio del quartiere: «Mai visto nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Luglio 2019, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 23:02

Gli avevano imposto 10mila euro, una tangente, soldi da versare per “stare tranquillo” e continuare il suo lavoro “senza problemi”. Estorsione in piena regola. È accaduto nel cuore del Vomero, in via Merliani. L’imprenditore, un artigiano, si è visto puntare una pistola contro. I due che volevano i soldi della tangente gli avevano fatto sapere di fare sul serio e di non essere intenzionati a ricevere un rifiuto come risposta. Indagini lampo dei carabinieri hanno consentito di fermare i due estorsori, arrestati in flagranza di reato, proprio mentre avevano appena messo le mani sul denaro con cui avrebbero rimpinguato le casse della malavita.