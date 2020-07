Napoli, preso il piromane seriale che incendiava i cassonetti dei rifiuti

Gli agenti di polizia municipale dell’Unità Operativa Vomero hanno identificato l'uomo che nei giorni scorsi si era reso responsabile dell’incendio di diversi cassonetti dei rifiuti e campane della differenziata. Dai filmati delle telecamere si riusciva a risalire ad una descrizione del piromane che con un accendino dava fuoco ad un oggetto per poi gettarlo nei cassonetti creando panico tra i passanti. S.M. di 48 anni residente a Chiaiano è stato bloccato in piazza Medaglie d'Oro e denunciato per incendio e danneggiamento di beni della pubblica comunità. © RIPRODUZIONE RISERVATA