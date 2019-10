La Polizia Municipale in collaborazione con i tecnici dell’ENEL previa accertamenti e grazie ad alcune segnalazioni hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario di un Bar in Via Caldieri al Vomero che, con un dispositivo magnetico, alterava la misurazione di energia elettrica frodando il fornitore di circa 30mila €. A seguito di quanto accertato, il titolare dell’attività veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata artt.624 e 625 del Codice Penale.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 15:19

