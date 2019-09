Nei giorni scorsi nel quartiere Vomero si è svolta un’operazione di “Alto Impatto” mirata al contrasto del fenomeno della “movida violenta” e delle piazze di spaccio. L’attività, coordinata dal Commissariato Vomero con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania, si è svolta tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano e via Aniello Falcone. Sono state identificate 102 persone di cui 16 con precedenti di polizia; sono state controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari; sono stati controllati 53 veicoli di cui 3 contravvenzionati ai sensi del codice della strada e 1 sottoposto a sequestro amministrativo. Inoltre, sono state sanzionate due persone sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e, ad uno di questi già sanzionato precedentemente, è stata notificata la comunicazione di avvio al procedimento amministrativo per l’emissione del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane).

Venerdì 27 Settembre 2019, 11:15

