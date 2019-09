Servizio di controllo per la prevenzione delle rapine svolto dai carabinieri della compagnia e della stazione Vomero con i rinforzi del reggimento campania. Su via Salvator Rosa i militari hanno sorpreso un 22enne alla guida del proprio scooter che si aggirava per il quartiere vestito con abiti scuri e con in tasca un coltello a scatto con la lama già aperta. Il ragazzo, residente nel quartiere Stella, ha numerosi precedenti per rapine perpetrate proprio in strada con un coltello. E' stato fermato, identificato, perquisito e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato posto sotto sequestro. Durante il servizio è stato denunciato anche un sorvegliato speciale, un 56enne del quartiere stella, perché è stato fermato, su via Girolamo Santacroce, alla guida del suo scooter con un altro pregiudicato, violando le prescrizioni della sorveglianza speciale.

Giovedì 26 Settembre 2019, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA