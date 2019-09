Vomero, raffica di furti di pneumatici: «Strade al buio, i controlli non bastano»

È diventata una vera e propria emergenza al Vomero. Si lascia la macchina e la si ritrova senza le ruote. Il proprietario di un'auto parcheggiata in via Domenico Fontana ha trovato la sua vettura senza pneumatici. Un episodio che va ad aggiungersi ad una lista già troppo lunga: solo dall'inizio dell'anno i Verdi hanno contato circa mille furti di pneumatici avvenuti tra Napoli e provincia. «È necessario aumentare i controlli nelle ore serali - denunciano - al fine di rendere questa città più vivibile e identificare i cialtroni che si macchiano di questi atti vili, nascondendosi nell'oscurità delle ore notturne. I cittadini ormai non si sentono nemmeno più liberi di parcheggiare, lì dove non ci sono i parcheggiatori abusivi troviamo i ladri di ruote, in un circolo vizioso che diventa difficile da spezzare quando è ormai routine». Fenomeni che - aggiungono i Verdi- non possono essere sottovalutati».

Lunedì 9 Settembre 2019, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA