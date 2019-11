© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasta operazione di controllo del territorio nel fine settimana. Al Vomero i carabinieri hanno controllato 271 persone controllate alVomero. Un 42enne è stato denunciato per porto abusivo di armi: si aggirava in Via Salvator Rosa con un coltello con lama di 17 centimetri.Stesso reato contestato ad un giovane sorpreso nella stazione metropolitana di piazza Vanvitelli con un coltello a serramanico di 6 centimetri e due tirapugni. Su via Camaldolilli i militari del Vomero hanno bloccato e denunciato al Tribunale per i minori due giovanissimi ai quali sono stati sequestrati una pistola scacciacani completa di cartucce a salve e uno scaldacollo. Alla vista della pattuglia sono fuggiti su uno scooter, finendo a terra dopo pochi metri: non è escluso che stessero per mettere a segno una rapina alle coppiette che si appartano in quella zona. Militari della compagnia Stella in azione poi al Vasto, dove hanno arrestato il 30enne senegalese Mewe Abdov, noto grazie ad un video virale diffuso sui social media, nel quale si esibiva in un canto goliardico antijuventino. L'uomo, insieme ad un 17enne denunciato al Tribunale per i Minorenni, stava cedendo una bustina di marijuana ad un cliente poi fuggito.I Falchi del commissariato Dante, durante un'attività di prevenzione del fenomeno dello spaccio nella zona della movida, hanno notato in via Tarsia due persone su un motociclo che si dirigevano verso piazza Dante. I due, giunti in vico Carceri a San Felice, si sono intrattenuti con un giovane al quale hanno ceduto una bustina in cambio di soldi. I poliziotti hanno bloccato lo scooter e i due uomini sono stati trovati in possesso di oltre 60 grammi di cannabis già confezionata per la vendita, della somma di 155 euro e di un telefono cellulare, che sono stati sequestrati. Ciro Errico e Carmine Forte, napoletani di 19 e 28 anni già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.