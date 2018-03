CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 5 Marzo 2018, 07:39 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 07:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono le undici di sera e Ferdinando (nome di fantasia) sta rientrando a casa dopo un tranquillo e spensierato sabato con gli amici. Il gruppo si saluta nell’area delle isole pedonali del Vomero, tra via Scarlatti e via Luca Giordano, e ognuno prende la direzione che li condurrà nelle proprie abitazioni. Il quattordicenne abita un po’ più distante, in una delle strade che circondano piazza Medaglie d’Oro all’Arenella, ma nella zona c’è tanta gente, i locali sono pieni e lui ogni sabato sera fa quel tragitto con accortezza. Non è stato così questa volta, perché all’improvviso, distratto dalle chat sul cellulare con cui commentava la serata divertente con gli amici, Ferdinando si è ritrovato piantato di fronte un ragazzo di qualche anno più grande. Ha in mano qualcosa ma inizialmente non capisce cosa voglia da lui, poi vede la lama puntata e si pietrifica.