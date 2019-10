Vomero, scatta la task force: operazione alto impatto di polizia e carabinieri, identificate 225 persone

La Questura di Napoli ed il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, allo scopo di dare una risposta sempre più sinergica ed efficace alle istanze di sicurezza provenienti dalla zona del Vomero, d'intesa tra loro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio operando contestualmente in due diverse aree del quartiere. Questa modalità di intervento ha consentito di controllare un'area più ampia e di conseguire maggiori risultati. In particolare gli agenti del commissariato Vomero e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato diverse soste e posti di controllo tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, via Luca Giordano (area pedonale) e piazza Leonardo, aree di ritrovo dei giovanissimi. Nel corso dell’attività, tesa al contrasto del fenomeno della “movida violenta”, sono state identificate 225 persone di cui 25 con precedenti; controllati 59 veicoli di cui 7 motoveicoli; sono state elevate 8 contravvenzioni al codice della strada con un sequestro amministrativo di un ciclomotore poiché sprovvisto di copertura assicurativa. Durante l’arco della serata sono stati sorpresi in via Kauffmann e denunciati, ai sensi dell’articolo 7 comma 15 bis del c.d.s. , 2 parcheggiatori abusivi con il sequestro del denaro frutto dell’attività illecita. Infine sono stati controllati 2 esercizi commerciali ed il titolare di uno di questi è stato denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Domenica 13 Ottobre 2019, 14:14

