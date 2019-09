Napoli, sequestrati 600 chili di frutta e verdura esposte allo smog al Vomero

Lunedì 23 Settembre 2019, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 14:05

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli del Vomero hanno effettuato controlli ai venditori di frutta e verdura e sanzionati i veicoli in sosta vietata nel Rione Alto. Multati quattro venditori, in via D'Antona, in via G. Palermo, in via Freud e in via del Torto perché esponevano la merce a diretto contatto con gli agenti atmosferici ed ai gas di scarico dei veicoli pertanto da ritenersi inquinata e nociva per la salute dei consumatori.La merce, nella quantità di kg 600 di verdura e frutta, è stata sequestrata e distrutta. Sono stati sanzionati anche numerosi veicoli per sosta difforme a quanto sancito dal Codice della Strada lungo le arterie del Rione Alto tra cui via Freud, via Fragnito, via D'ntona, via Del Torto e Piazzetta Totò.Inoltre un veicolo è stato verbalizzato e sottoposto a sequestro amministrativo in quanto sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria.