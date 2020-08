Vomero, traffico in tilt per una Mercedes in divieto di sosta sulle strisce pedonali: il bus resta bloccato

Traffico in tilt al Vomero per una Mercedes parcheggiata in divieto di sosta in via Mattia Preti angolo con via Scarlatti. Un punto dove spesso gli automobilisti indisciplinati stazionano la propria vettura incuranti delle conseguenze sulla viabilità. Questo angolo è infatti percorso da autobus Anm e a pagarne le spese stavolta sono stati i viaggiatori della linea 181, bloccata in curva dalla Mercedes in sosta sulle strisce pedonali e davanti allo scivolo per disabili. Caos e folla di centinaia di persone per oltre mezz'ora, fino a quando l'arrivo della polizia municipale (accolta da applausi) non ha permesso all'autista del bus di eseguire una manovra complessa che gli ha consentito di uscire dall'impasse e riprendere il suo percorso.



Ultimo aggiornamento: 19:42

