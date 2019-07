Vomero, volontari ripuliscono dai rifiuti il ponte incompleto

Domenica 7 Luglio 2019, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volontari in campo per ripulire strade e cortili condominiali. Ancora una volta, nonostante il solleone, i referenti dell’associazione Anpanafmc si sono adoperati per ridare vivibilità e dignità agli spazi pubblici in città. Stamattina è toccato alla quinta Municipalità, dove hanno ripulito da sterpaglie ed erbacce una bretella non curata da tempo in via San Giacomo dei Capri. Armati di scope, palette e guanti, ma soprattutto degli attrezzi necessari per le piante, i volontari hanno ridonato la giusta immagine all’area del civico 125. Sul posto anche il consigliere municipale Francesco Flores che palude all’iniziativa: «Dopo un’intensa settimana di lavoro e soprattutto con l’impegno e la caparbietà di sempre, oggi finalmente siamo riusciti a rendere più pulita e più sicura una parte della bretella incompleta in via San Giacomo dei Capri 125. Tutto questo grazie al lavoro dei volontari dell’Anpanafmc, del loro presidente Vincenzo Desidery e del distretto B6 dell’Asìa Vomero-Arenella che, con il loro contribuito, hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato». Inoltre, allo scopo di poter rendere la raccolta differenziata più agevole e più comoda per tutti i condomini, è stato creato uno spazio dedicato e videosorvegliato. «Con l’auspicio che questo sia solo un punto di partenza per poter realizzare un’area verde destinata alla comunità, mi appello alla collaborazione e al senso civico dei residenti», conclude Flores.