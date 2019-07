Vongole alla melma a foce Sarno, le analisi: «Sono cancerogene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Luglio 2019, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 09:50

Le vongole al veleno sono potenzialmente cancerogene. Non lasciano dubbi le analisi effettuate sia dall'Arpac che dall'Istituto Zooprofilattico di Portici, rispettivamente sui campioni di acqua e sabbia melmosa e sui frutti di mare, prelevati due settimane fa alla foce del Sarno. Lì dove il personale della capitaneria di porto di Castellammare, agli ordini del capitano di fregata Ivan Savarese e del luogotenente Marcello Manfredi, ha scoperto il business collaterale dei datterari, che immettono sul mercato ittico prodotti pericolosissimi per la salute, mentre in penisola sorrentina e sul litorale pontino devastano le coste alla ricerca dei datteri di mare.