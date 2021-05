Napoli: voragine al rione Sanità, decine di persone senza casa. La municipalità: «Subito un alloggio per gli sfollati»

Sono 10 le famiglie sgomberate al Rione Sanità di Napoli in seguito alla voragine che si è aperta questa notte, per un totale di circa 50 persone, tra i quali degli anziani. Rilievi sono in corso da parte dei vigili del fuoco per accertare le cause del cedimento. Al momento, nessuna soluzione è stata trovata per una sistemazione delle famiglie sgomberate, parte delle quali hanno trovato ospitalità da parenti.

«Il Comune - ha detto il presidente della III municipalità Ivo Poggiani - voleva offrire sistemazioni in strutture pubbliche, tipo palestre scolastiche, che sono state rifiutate. Stiamo cercando disponibilità di strutture della Chiesa e di associazioni di beneficenza e solidarietà. Dobbiamo trovare una soluzione entro questa sera».