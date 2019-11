Voragine choc a Chiaiano per dissesto idrogeologico, Paipais: «Infiltrazioni della fogna cittadini, si intervenga subito»

Il 16 ottobre scorso è sprofondato un intero piazzale a Chiaiano. Oggi c’è preoccupazione da parte dei residenti alla luce delle copiose piogge di questi ultimi giorni. Un allarme raccolto dal Presidente dell’Ottava Municipalità Apostolos Paipais.



«Il 16 ottobre scorso – Dice Paipais - c’è stato, in via comunale Santacroce ad Orsolone lo sprofondamento di un ampio piazzale. I vigili del fuoco hanno precisato nel rapporto che «tali fenomeni sono stati causati presumibilmente da notevoli infiltrazioni d’acqua da fogna cittadina, siamo molto preoccupati».



Le condizioni meteorologiche di queste ore impongono forte attenzione nei confronti del rischio idrogeologico e, nella situazione sopra descritta, e per Paipais «ricorrono tutti i presupposti per un elevato rischio di dissesto con conseguenze anche gravi per la statica dei fabbricati e, quindi, per l’incolumità di persone e cose. La richiesta di attenzione e di interventi è rivolta all’amministrazione comunale: «Abbiamo chiesto l’attivazione di una unità di emergenza – prosegue Paipais - con la convocazione di una riunione ad horas per adottare misure atte a mettere in sicurezza i luoghi scongiurando eventuali dissesti idrogeologici conseguenti all’evento». © RIPRODUZIONE RISERVATA