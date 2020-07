Frana a Napoli, una voragine tra Chiaiano e Mugnano lascia senza acqua decine di famiglie: «Fare presto»

Paura, caos e disagi in via Cupa Fragolara, al confine tra Chiaiano e Marano, dove nel tardo pomeriggio di ieri la rottura di una conduttura idrica ha provocato una frana. Un cedimento improvviso che ha generato uno sprofondamento di sei metri nel terreno e ha lasciato senza acqua decine di famiglie tra i due comuni. Attualmente proseguono i lavori da parte della regione Campania e continua il monitoraggio della situazione da parte del presidente e del vice presidente dell’VIII Municipalità, Apostolos Paipais e Salvatore Passaro.



«Ci auguriamo - affermano - che le cose si sistemino quanto prima. Ci sono famiglie in seria difficoltà tra i due comuni e crediamo sia il caso di fare presto. In queste condizioni e con questo caldo è impensabile rimanere senza fornitura idrica».

