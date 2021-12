Napoli, ma anche l'hinterland partenopeo restano fragili. Questa mattina, intorno alle 5, una porzione di manto stradale è ceduta in Corso Italia, altezza civico 57, a pochi passi da una palazzina di 4 piani, a Casavatore. In corso di accertamento le cause che hanno generato una voragine ampia oltre 10 metri e profonda 5. Sul posto carabinieri della stazione locale, vigili del fuoco e polizia locale. Nessun ferito. Avviate le operazioni di messa in sicurezza.