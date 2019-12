Voragine Ponti Rossi a Napoli, gli sfollati tornano nelle case: «Ora Natale anche per noi»

Hanno aspettato quasi un mese, ma finalmente potranno trascorrere il Natale nelle loro case. Fine di un calvario per le 25 famiglie di via Masoni ai Ponti Rossi, costrette a sgomberare dalle loro abitazioni in seguito all’apertura di una grossa voragine al centro della carreggiata lo scorso 13 novembre. Un disagio dovuto al maltempo che aveva squarciato il centro della strada all’altezza di due palazzi, dai quali erano stati sfollati inizialmente 34 nuclei familiari. Ma oggi finalmente tutti i condomini hanno potuto prendere possesso dei loro appartamenti.



«Finisce così un'odissea per più di 100 persone - commenta Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità - Dopo circa un mese le rimanenti famiglie di via Masoni che aspettavano di rientrare nelle loro case, ne hanno preso possesso». In tanti infatti ieri sono rientrati salendo per le scale con pacchi pieni di addobbi natalizi, tutti felicissimi di passare le feste in casa. «Voglio ringraziare tutti - aggiunge Poggiani - per la dignità dimostrata, la capacità di dialogo, la pazienza, la competenza dei tecnici sia del Comune che quelli di parte. Per queste persone finisce un incubo». «Ancora una volta, nonostante non avessimo competenze dirette, dimostriamo che le Municipalità sono il primo organo istituzionale attivo sul territorio», conclude. Ma da alcuni cittadini arriva, a giusta ragione, una richiesta-appello: «siamo felici di tornare nelle nostre case per le feste di Natale, ma agli organi competenti, diciamo: fate in modo che non avvenga più. Serve una manutenzione costante per prevenire disagi come quello che abbiamo vissuto». © RIPRODUZIONE RISERVATA