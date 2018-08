Lunedì 27 Agosto 2018, 20:29

QUARTO - Scoperto il motivo della voragine che ha causato nella notte tra sabato e domenica la chiusura al traffico di via Casalanno. «La voragine è stata causata dalla rottura di un tubo collegato alla rete idrica a bordo strada - ha spiegato con una nota la polizia municipale di Quarto - probabilmente in seguito alla pressione idrica che a ridosso di ferragosto aumenta per l'assenza di molti utenti. L'ufficio tecnico sta già predisponendo l'intervento di ripristino, entro pochi giorni si dovrebbe tornare alla normalità. Invitiamo la cittadinanza a non compiere gesti incivili ed irresponsabili come, ad esempio, la rimozione della recinzione. Come è accaduto la scorsa notte, perché ciò potrebbe nuocere alla incolumità dei passanti».