Un palazzo è crollato ad Afragola, in provincia di Napoli. Non risultano al momento feriti. Il palazzo di via Gramsci numero 12 era fatiscente. Probabilmente a causa delle abbondanti piogge, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, si è creata una voragine alla base del palazzo, composto da piano terra e primo piano, che ne ha comportato il crollo. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco.

Venerdì 1 Febbraio 2019, 11:49

