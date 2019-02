Voragine in via Petrarca, altezza bar Serpentone: senso unico alternato, deviati i bus

#Anm 🚌❌🚧 DEVIAZIONE LINEA #C21:

Causa impraticabilità stradale la linea #C21 in partenza da Mergellina percorre via Posillipo; proveniente da Capo Posillipo il percorso è regolare. — anm - Napoli (@anmnapoli) 14 febbraio 2019

Giovedì 14 Febbraio 2019, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina si aperta una voragine in via Francesco Petrarca a Napoli, all'altezza del bar Serpentone. Al momento non è stata chiusa la strada, ma si procede in senso alternato. La linea del bus C21 invece è stata deviata per via Posillipo.La protezione Civile è già intervenuta, si attende ancora il sopralluogo della società idrica Abc, per le perizie tecniche e le verifiche della condotta fognaria. Nella notte del 13 febbraio, da un tombino dell'acqua 200 metri più in alto (civico 93 di via Petrarca), per molte ore una perdita ha allagato la zona, ma non si può ancora dire se i due eventi siano collegati.