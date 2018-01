Voti in cambio di posti di lavoro, nuovi avvisi per i fratelli Cesaro e per il consigliere regionale Armando. Fi: «Giustizia a orologeria»

Voto di scambio per le elezioni regionali del 2015. È questa l'accusa per il consigliere regionale di Forza Italia Armando Cesaro, per suo padre, il parlamentare Luigi, e per i fratelli di quest'ultimo, Aniello e Raffaele Cesaro, detenuti da alcuni mesi con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Questa mattina i carabinieri del Ros di Napoli hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 29 persone, tra le quali i Cesaro e il consigliere regionale Flora Beneduce.



L'inchiesta è uno sviluppo delle indagini sulle infiltrazioni dei clan nel Pip di Marano che, nel maggio scorso, portò all'arresto di Aniello e Raffaele, ma in queto caso non si configura l'aggravante mafiosa e il fascicolo è in capo alla procura di Napoli Nord.



Secondo il quadro accusatorio tratteggiato dal pm Simone De Roxas, sarebbero stati promessi posti di lavoro in cambio di voti per favorire l'ascesa elettorale di Armando Cesaro.

Ormai non sorprendono più gli interventi giudiziari alla vigilia di consultazioni elettorali - si legge dal documento -. Puntuale, come in passato, giunge, con l’immancabile clamore mediatico, un avviso di garanzia per esponenti di primo piano del nostro Movimento: all’onorevole Luigi Cesaro ed ai consiglieri regionali Flora Beneduce ed Armando Cesaro viene contestata una ipotesi di voto di scambio in relazione a fatti che, secondo la tesi accusatoria, sarebbero avvenuti tra il maggio ed il giugno del 2015 in occasione cioè delle ultime elezioni regionali. Non a caso l’attività investigativa protrattasi per circa tre anni, giunge puntualmente a conclusione in coincidenza della presentazione delle liste e della imminente campagna elettorale! Gli stessi fatti addebitati per natura, tenuità e, soprattutto, per come vengono descritti, non sono assolutamente idonei a dimostrare l’accusa formulata. Né ci meravigliamo più nemmeno di fronte al doppiopesismo giudiziario che, nel caso di esponenti della sinistra, sorvola su alcune vicende che hanno avuto vastissima eco anche nazionale (incitazione pubblica al voto di scambio) e conclude con celerità encomiabile (qualche settimana!) procedimenti inerenti ipotesi accusatorie analoghe. Forza Italia non si lascerà in alcun modo intimidire da simili iniziative e lotterà per evitare che il libero consenso dei cittadini possa essere condizionato o inquinato da interferenze giustizialiste, a difesa del principio costituzionale della sovranità popolare

I Cesaro sono rappresentati dagli avvocati Vincenzo Maiello e Paolo Trofino.Non si è fatta attendere la replica del coordinamento regionale di Forza Italia, divulgata attraverso una nota diramata questa mattina. «