Condannato ex consigliere di Acerra: il fascicolo del processo era sparito

Questa estate il fascicolo del processo di primo grado era sparito dai cassetti del tribunale di Napoli. Ma dopo lo scandalo sollevato dalle parti civili la Corte d'Appello di Napoli oggi è riuscita comunque a condannare a 10 mesi di reclusione per voto di scambio l'ex consigliere comunale di maggioranza di Acerra Nicola Ricchiuti, scongiurando la prescrizione.

Ricchiuti era già stato condannato in primo grado ma in questi giorni il reato sarebbe stato prescritto, prima del giudizio di secondo grado, complice anche la sparizione dei fascicoli. Nicola Ricchiuti, imprenditore della vigilanza privata e, al momento dell'avvio delle indagini, nel 2012, da parte della procura di Nola, consigliere comunale di maggioranza al comune di Acerra, retto da 7 anni dal sindaco Raffaele Lettieri, nonché marito di una cugina del sindaco, non potrà più avere rapporti imprenditoriali con la pubblica amministrazione in base alla legge spazzacorrotti. Aveva promesso posti di lavoro in cambio di voti. Posti che peraltro non sono stati più dati ai potenziali elettori. A ogni modo Ricchiuti era stato eletto in consiglio comunale nel 2012 con oltre 300 voti di preferenza.

