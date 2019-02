CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Febbraio 2019, 09:40

Favoreggiamento e rivelazione di segreto. Un altro consigliere comunale finisce nello scandalo sul presunto voto di scambio a Torre del Greco. Stavolta tocca al poliziotto Ciro Piccirillo, per la terza volta consecutiva a Palazzo Baronale, il cui nome viene fuori da diverse chat di gruppo nell'inchiesta sull'ultima tornata elettorale. Piccirillo avrebbe rivelato ad altri indagati l'inizio dell'inchiesta, ma sarà chiamato a spiegare la sua posizione agli inquirenti già nei prossimi giorni. Il suo nome si affianca a quelli di Domenico Maida, ex consigliere e primo dei non eletti con le sue 717 preferenze, e prima ancora Stefano Abilitato, Simone Magliacano e Domenico Pesce.LA SVOLTALe indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e coordinate dal procuratore Sandro Pennasilico e dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli, sono alla nuova fase di svolta. Ieri mattina i carabinieri hanno notificato altre tre proroghe di indagini a Piccirillo, unico indagato per i reati di favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio, e agli altri coindagati Salvatore Gargiulo e Pietro Di Cristo, gli ultimi nomi nuovi che vengono fuori dalla maxi inchiesta che ipotizza il reato di voto di scambio. Posti di lavoro (precari) promessi nella ditta di nettezza urbana tramite liste «amiche» e pacchi alimentari «farciti» con suggerimenti di voto sono le ipotesi venute fuori nel corso delle indagini, partite già pochi giorni prima dell'apertura delle urne, con le elezioni che hanno visto trionfare il sindaco Giovanni Palomba.