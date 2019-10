Fuga di gas e esplosione in casa nel Napoletano, Walter dimesso dall'ospedale

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:14

Walter Mariani torna finalmente a casa. Il ragazzo di 23 anni che era rimasto ustionato in seguito ad un incidente lo scorso 23 agosto è stato dimesso oggi dall’ospedale Cardarelli, dove era ricoverato al Reparto Grandi Ustionati. A darne notizia Lorenzo Crea, amico della famiglia e giornalista, che sin dall’inizio ha promosso una catena di solidarietà sui social a favore del ragazzo e dei suoi familiari. Il giovane era rimasto coinvolto circa due mesi nell’esplosione causata da una fuga di gas nella villetta di famiglia a Lago Patria, riportando ustioni sul 70% del corpo. Tutta Napoli, Giugliano e non solo si erano strette intorno ai parenti pregando che Walter tornasse presto a casa. E oggi finalmente la bella notizia è arrivata: il giovane è uscito dal Cardarelli, accompagnato dal papà Alfredo Mariani che, con Lorenzo Crea, non ha mai smesso di pregare per far sì che Walter tornasse a casa, tra i suoi familiari e i suoi amici. Nelle scorse settimane c’era stata anche una grande festa di solidarietà a Villa Domi ai Colli Aminei per sostenere il 23enne e la sua famiglia. Oggi si può dire che le preghiere e l’amore di tutti hanno riportato Walter a casa, circondato dall’affetto dei suoi cari.