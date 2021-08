Water, lavandino e materasso in pieno centro: allarme rifiuti a Torre del Greco

Water, lavandino e materasso in pieno centro. Non si tratta dell’arredamento di un immobile pronto per essere abitato ma di ciò che le mani di eco-criminali hanno lasciato tra via Roma e via Cappuccini, nel cuore dello shopping cittadino. Un deposito abusivo che ancora una volta colpisce Torre del Greco, alle prese con una crisi nella raccolta dei rifiuti che ha portato anche a dure prese di posizione da parta sia dell’amministrazione comunale sia della ditta incaricata di svolgere il servizio, la Buttol.

Uno degli ultimi scempi ha riguardato le zone del centro cittadino. Un’immagine immortalata da Antonio Borriello, docente di italiano in pensione che non perde mai l’occasione di evidenziare le storture che si registrano in città. «È vero - si chiede Borriello - che ci sono cittadini incivili, o meglio delinquenti, visto che tali atti sono di natura penale, ma i controlli? Anzi, davanti a simili cose, dove sono gli interventi urgenti dell’amministrazione, al fine di eliminare un danno di questa portata contro l’ambiente, l’immagine e il decoro urbano? Una grave vergogna che offende l’intera città».