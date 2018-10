Appuntamento domenica 4 novembre: a Napoli, per il secondo trofeo nazionale “Waterbike”, le biciclette che corrono sull'acqua. Una iniziativa senza precedenti in città, divertente quanto suggestiva.Si parte alle 9,30 dalla rotonda Diaz, con il Castel dell'Ovo all'orizzonte, per seguire un percorso delimitato dalle boe lungo circa 1,9 chilometri, da effettuare più volte. La scadenza delle iscrizioni alla gara, aperta a tutti - dilettanti, ciclisti veri e sportivi del weekend, e anche ai ragazzini dai 14 anni in su - è fissata 48 ore della competizione, entro venerdì 2; mentre l'inaugurazione è prevista sabato 3 novembre alle 14. La manifestazione è organizzata da Waterbike Italia e Waterbike Campania, in collaborazione con il comune di Napoli. Tra i partecipanti, è atteso anche il vincitore della prima gara che si è svolta il 28 ottobre a Como. Qui saliranno sul podio primi tre classificati della categoria maschile e della categoria femminile, la società o il gruppo più numeroso e lo sfidante più anziano, ai primi 50 iscritti sarà consegnata una medaglina ricordo. Info: www.waterbikecampania.it