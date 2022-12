Sicurezza, i carabinieri di Napoli puntano sul web patrolling: «Ma preoccupa il numero di armi in circolazione»

«Le armi in questa città sono tantissime, la cosa che ci preoccupa di più sono le armi in mano a ragazzi che magari non sono compromessi con ambienti criminali, ma che pensano di atteggiarsi a qualcosa o ad assumere più forza o sicurezza con l'uso delle armi». Lo ha spiegato il generale Enrico Scandone, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, che questa mattina ha incontrato la stampa per tracciare un bilancio di fine anno delle attività dei carabinieri sul territorio della città di Napoli e della sua provincia.

Proprio sull'uso delle armi da parte di minorenni il comando provinciale dei carabinieri di Napoli ha lanciato circa un mese fa una campagna di sensibilizzazione, con la diffusione di poster nel quale si vede una sagoma di un giovane che impugna una pistola puntandola simbolicamente contro uno specchio e, quindi, contro l'immagine riflessa di se stesso. «Abbiamo insistito con la campagna contro l'uso indiscriminato di armi da parte dei giovani - ha aggiunto il generale Scandone - perché abbiamo la percezione diretta che la vittima dell'uso delle armi non è sempre solo chi riceve la coltellata o il cazzotto con il tirapugni, ma quando ci sono ragazzi di 15 o 16 anni la vittima è anche chi usa le armi, chi pensa di essere più forte con un'arma in mano». La diffusione della campagna è stata effettuata su larga scala nel territorio napoletano trovando spazio anche nei centri parrocchiali «grazie alla corrispondenza con il vescovo», ha sottolineato il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli.

È il web patrolling, il pattugliamento della dimensione virtuale, dai social network alle app di messaggistica istantanea, la nuova frontiera delle indagini contro il crimine, organizzato e non. Un'attività che per le forze di polizia è diventata ormai necessaria sia dal punto di vista della prevenzione che della repressione, al punto che il comando provinciale dei carabinieri di Napoli ha istituito una sezione indagini telematiche all'interno del nucleo investigativo. La sezione, che fa poi capo al reparto Indagini telematiche del Ros, vede impegnati militari con competenze tecniche specifiche, ingegneri e una decina di militari che hanno svolto dei corsi all'Isti, Istituto superiore tecniche investigative, centro di eccellenza per la specializzazione degli operatori di polizia giudiziaria dell'Arma.

«Il web - ha spiegato il generale Scandone - è la nuova frontiera della comunicazione, ma anche del crimine. Investiamo molto su questa sezione perché i canali web sono ormai il mezzo di comunicazione più veloce per tutta una serie di campi». Secondo il comandante del reparto operativo di Napoli Christian Angelillo «l'attività di prevenzione oggi deve essere fatta anche attraverso il pattugliamento della dimensione virtuale, in tutte le sue forme. Ci stiamo strutturando su questo perché riteniamo che ci sia una nuova forma di essere forza di polizia anche nella dimensione virtuale. Gran parte dei latitanti che abbiamo catturato sono stati presi proprio grazie al pattugliamento web, con il monitoraggio di piattaforme social utilizzate dai latitanti e dai loro familiari. Esiste poi una forte componente anche in termini di prevenzione, se pensiamo che le disponibilità patrimoniali della criminalità organizzata possono essere individuate anche con controlli sul web».