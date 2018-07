Weekend col solleone, i rimedi napoletani contro il caldo

Domenica 29 Luglio 2018, 13:38

Salutate le nuvole passeggere il caldo afoso torna a imperversare sulla città di Napoli. Nelle ore più assolate le strade restano deserte. Tanti tuttavia sono ancora in città per lavoro, costretti a cercare un rimedio al caldo torrido. Dall’aria condizionata alle bevande fresche, da frutta e verdura alla ricerca spasmodica dell’ombra si combatte il solleone in ogni modo. Ma l’unica soluzione reale appare il mare, per tanti un miraggio ancora lontano. Nel frattempo i napoletani trovano consolazione in una birra fresca o un bicchiere di vino bianco con percoche annesse.