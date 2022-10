Whirlpool, ancora proteste a Napoli: bloccato per un'ora svicolo autostrada

Ancora proteste. I lavoratori della ex Whirlpool di via Argine hanno bloccato per circa un'ora lo svincolo che collega il centro città con le autostrade per Salerno e Roma, all'altezza del sito industriale. Il blocco è stato rimosso dopo la convocazione di un incontro in Prefettura, fissato per domattina.

Al vertice prenderanno parte i sindacati di categoria, la Regione Campania e il Comune di Napoli per riavviare il percorso di costituzione del Consorzio di imprese pronto a rilevare le aree e a riconvertire le attività per una nuova mission industriale in grado di garantire continuità occupazionale agli ex dipendenti Whirlpool. Il motivo della protesta sta proprio nel rinvio del tavolo, inizialmente previsto per il prossimo venerdì, annunciato proprio sulle questioni relative al Consorzio. Il sindacato ha annunciato per domattina un ulteriore presidio di protesta dinanzi alla sede della Prefettura.