Whirlpool, a Napoli il corteo degli operai preceduto da un crocifisso: «Noi non molliamo»

E' partito il corteo degli operai Whirlpool di Napoli. Nonostante la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione ed evitare il licenziamento collettivo dei 420 operai di sito produttivo di Napoli est, i sindacati hanno confermato lo sciopero del settore metalmeccanico di Napoli e dell'area metropolitana. E' massiccia la partecipazione alla manifestazione di oggi. Ad aprire il corteo lo striscione con la scritta «Whirlpool area metropolitana». Gli operai portano a spalla un crocifisso che raffigura un operaio della fabbrica. In corteo i gonfaloni dei Comuni di Napoli, Ercolano e Torre Annunziata e quello della Città metropolitana di Napoli.

Fumogeni colorati, slogan, striscioni. Insieme ci sono operai, arrivisti e migranti: sulle scale dell'Università di Napoli Federico II hanno esposto uno striscione con la scritta «La Whirlpool è di chi lavora. Napoli non molla». Ci sono gli operai Whirlpool, gli aderenti a Potere al Popolo e una rappresentanza del Movimento migranti e rifugiati. I manifestanti intonano cori e slogan a sostegno dei lavoratori del sito di via Argine, ai quali hanno mostrato solidarietà e vicinanza fin dall'inizio, organizzando anche un pranzo solidale in fabbrica.

«La decisone dell'azienda di ritirare la cessione ed evitare i licenziamenti è frutto della lotta dei lavoratori e di tutta la città» ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, presente al corteo degli operai Whirlpool. «I lavoratori stanno facendo una grande lotta e non ci fermeremo perché è una lotta giusta - ha affermato - Ci fermeremo quando avremo vinto».

Ultimo aggiornamento: 11:26

