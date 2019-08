CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 14 Agosto 2019, 08:43

«Questa è casa nostra» dice la scritta che resiste da due mesi e mezzo. Casa, speranza, dignità. Nello stabilimento Whirlpool di via Argine, gli operai sono in ferie collettive fino al 26 agosto solo sulla carta. La gente è al mare, in vacanza, ma qui, con il rischio incombente di chiusura annunciato dall'Azienda il 31 maggio, non c'è spazio per pause. Da allora, è iniziata una complicata vertenza sindacale con 10 giorni di sciopero, incontri al ministero a Roma ma, soprattutto, un presidio permanente fuori la storica fabbrica che non conosce pause, neanche di domenica né domani a Ferragosto.In circolo, a lato delle scale d'ingresso dello stabilimento, seduti sulle sedie non ci sono mai meno di una decina di operai. Sono l'avamposto dei 430 dipendenti che rischiano il posto, quelli che ricordano con orgoglio i premi di produzione e qualità ottenuti da questa azienda negli anni. Nessuna pausa, nessun calo di tensione, non c'è la testa né ci sono i soldi per pensare al mare e alle vacanze.Dice Salvatore Russo del reparto montaggio, come gli altri assunto qui dopo il padre, delegato sindacale per 40 anni: «Il 15 agosto sarà per me una giornata come le altre. Sarò un po' qui e un po' a casa in famiglia, con i miei figli. Non può essere un giorno di festa, il presidio resta».